Guardian: на производящем ракеты для Украины британском заводе объявили забастовку

Сотрудники завода в графстве Айршир, где производятся ракеты Storm Shadow и Brimstone, которые поставляются на территорию Украины, объявили забастовку из-за неудовлетворительного размера оплаты труда.

Об этом сообщила газета The Guardian.

«Рабочие завода по производству боеприпасов, поставляющего Украине ракеты, объявляют двухнедельную забастовку в связи с обострением спора о зарплате и премиях», — говорится в публикации.

По данным издания, в протесте будут принимать участие порядка 50 работников, которые занимаются ракетами и их погрузкой.

Ранее портал Mirror сообщил, что с поставками оружия для ВСУ могут возникнуть проблемы на фоне забастовки работников на объекте британского Минобороны в Шотландии.