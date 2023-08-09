Военная хроника назвала сомнительной пользу от планируемой передачи ВСУ 31 танка Abrams

Военная хроника назвала сомнительной пользу от планируемой передачи Вооружённым силам Украины 31 танка Abrams американского производства.

В разборе говорится, что Вашингтон намерен поставить украинской армии 31 танк Abrams, что составляет чуть более двух танковых рот по меркам ВС США. При этом первые танки могут появиться в украинской армии уже осенью.

«Польза от передачи ВСУ 31 танка нового типа сомнительна, однако они способны вызвать дополнительные сложности для бронетанковых сил ВСУ, увеличив нагрузку на части обслуживания, ремонта и логистики», — говорится в публикации.

Как пишет Военная хроника, подразделение, оснащённое такими танками, будет сложно применить совместно с военной техникой других моделей.

Отмечается, что под Abrams ВСУ придётся отдельно собирать логистический компонент и материально-техническое обслуживание.

«Отдельно стоит отметить, что сравнительно небольшое подразделение на редкой для ВСУ технике будет крайне чувствительно к потерям. Подбитые M1A1 будет невозможно восполнить моментально, но уничтожение таких машин сильно отразится на боеспособности подразделения», — говорится в сводке.

7 августа в Пентагоне заявили, что первая партия танков Abrams американского производства уже официально одобрена к передаче на территорию Украины.