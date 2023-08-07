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Пентагон: первая партия танков Abrams официально одобрена к отправке на Украину

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Первая партия американских танков Abrams официально одобрена к отправке на Украину, сообщил глава отдела закупок Сухопутных войск США Даг Буш.
Пентагон: первая партия танков Abrams официально одобрена к отправке на Украину
  • Gettyimages.ru

Танки прибудут на Украину к осени, отметил он.

«Теперь они должны добраться до Европы, а потом на Украину вместе со всеми комплектующими. Боеприпасы, запчасти, топливная аппаратура, ремонтное оборудование», — цитирует его CNN.

Телеканал напоминает, что США отремонтировали и подготовили 31 танк, предназначенный для отправки Украине.

Власти приняли решение передать Киеву более старые модели M1A1 вместо современной версии танка.

Newsweek ранее сообщил, что Abrams появятся на Украине, но это будут другие модели, а не те, которые Вашингтон изначально обещал Киеву.

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