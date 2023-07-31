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Newsweek: США передадут Украине танки Abrams без передовой электроники

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Танки Abrams появятся на Украине, но это будут другие модели, а не те, которые Вашингтон изначально обещал Киеву, пишет Newsweek.
Newsweek: США передадут Украине танки Abrams без передовой электроники
  • Gettyimages.ru

Пока неизвестно, какой электроникой будут снабжены машины, направленные в украинскую армию, однако «лучше подходит более простой вариант с учётом временных ограничений», отметила Марина Мирон, научный сотрудник департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона.

Электроника танков M1A2 «более продвинутая», это даёт преимущества экипажу, особенно наводчику и командиру, подчеркнула она.

«Однако эти системы более сложны и требуют большей подготовки и поддержки», — признала Мирон.

По этой причине M1A1 является лучшим выбором для использования на Украине, отмечается в статье.

Газета Politico ранее писала, что власти США намерены начать поставки американских танков Abrams на Украину в сентябре.

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