Newsweek: США передадут Украине танки Abrams без передовой электроники
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Пока неизвестно, какой электроникой будут снабжены машины, направленные в украинскую армию, однако «лучше подходит более простой вариант с учётом временных ограничений», отметила Марина Мирон, научный сотрудник департамента военных исследований Королевского колледжа Лондона.
Электроника танков M1A2 «более продвинутая», это даёт преимущества экипажу, особенно наводчику и командиру, подчеркнула она.
«Однако эти системы более сложны и требуют большей подготовки и поддержки», — признала Мирон.
По этой причине M1A1 является лучшим выбором для использования на Украине, отмечается в статье.
Газета Politico ранее писала, что власти США намерены начать поставки американских танков Abrams на Украину в сентябре.