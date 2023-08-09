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Шойгу сообщил о планах Польши создать соединение для оккупации Западной Украины

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о планах Польши по созданию польско-украинского соединения для оккупации Западной Украины.

«Имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории», — сказал он.

Ранее Военная хроника объяснила, почему Польша решила отправить своих специалистов по ремонту военной техники на линию соприкосновения на Украине. 

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил об ухудшении отношений с Украиной из-за дипломатического скандала.

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