Шойгу сообщил о планах Польши создать соединение для оккупации Западной Украины

Глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил о планах Польши по созданию польско-украинского соединения для оккупации Западной Украины.

«Имеются планы по созданию на регулярной основе так называемого польско-украинского соединения якобы для обеспечения безопасности Западной Украины, а по сути — для последующей оккупации этой территории», — сказал он.

Ранее Военная хроника объяснила, почему Польша решила отправить своих специалистов по ремонту военной техники на линию соприкосновения на Украине.

Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил об ухудшении отношений с Украиной из-за дипломатического скандала.