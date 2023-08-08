Военная хроника объяснила отправку Польшей своих техников на Украину

Военная хроника объяснила, почему Польша решила отправить своих специалистов по ремонту военной техники на линию соприкосновения на Украине.

Как отмечает Военная хроника, в соцсетях польской промышленной компании Polska Grupa Zbrojeniowa появились фотографии специалистов-техников, как утверждается, недалеко от поля боя на Украине, на которых видно, что они обследуют повреждённые танки Leopard 2A4 и САУ AHS Krab, вероятно подбитые артиллерией или дронами «Ланцет» в ходе неудачного наступления ВСУ.

«Можно предположить, что подбитые западные танки и САУ эвакуируют с линии фронта на пункт сбора аварийной техники, где их осматривают специалисты PGZ. Далее принимается решение о ремонте на месте или об отправке техники для ремонта на предприятия в Польше», — говорится в материале.

Скорее всего, польские инженерные подразделения осматривают каждую САУ AHS Krab с орудием калибра 155 мм, повреждённую на поле боя, и оценивают её состояние по нескольким причинам.

«Во-первых, судя по тому, что польские специалисты находятся практически на передовой, украинские войска с ремонтом импортных САУ не справляются. Вероятно, сказывается как дефицит запчастей, так и отсутствие специальных навыков. Во-вторых, существует вероятность, что Польша не доверяет докладам и оценкам со стороны ВСУ, что потребовало присутствия польских специалистов на территории Украины», — отмечает Военная хроника.

Такая информация необходима для последующей разработки контрмер или тактических приёмов.

«Судя по всему, ремонт и осмотр повреждений — не единственное, чем занимаются поляки на Украине. Предположительно, одной из задач инженеров PGZ является быстрая эвакуация САУ AHS Krab с поля боя для того, чтобы предотвратить утечку технологий», — подчёркивается в материале.

Отмечается, что польская САУ построена с применением множества компонентов: в ней установлены немецкий дизельный двигатель MTU MT881, южнокорейское шасси от гаубицы K9 Thunder, а также британская башня от гаубицы AS-90, производимая в Польше по лицензии. Также внутри САУ находятся польская система управления огнём Topaz и система защищённой связи FONET.

«Утечка одной или нескольких таких технологий в Россию может поставить под удар технологический суверенитет не только Польши, но и нескольких стран-партнёров. Попадание проприетарных технологий Польши (и других стран) в руки специалистов ВС России может свести к минимуму не только эффективность САУ Krab, но и значительной части бронетехники НАТО», — подчёркивается в сообщении.

Ранее директор Польской группы вооружений Себастьян Хвалек рассказал, как польские механики непосредственно принимают участие в ремонте переданных украинской армии САУ Krab около линии фронта.