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Военная хроника объяснила отправку Польшей своих техников на Украину

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Военная хроника объяснила, почему Польша решила отправить своих специалистов по ремонту военной техники на линию соприкосновения на Украине.
Военная хроника объяснила отправку Польшей своих техников на Украину
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Как отмечает Военная хроника, в соцсетях польской промышленной компании Polska Grupa Zbrojeniowa появились фотографии специалистов-техников, как утверждается, недалеко от поля боя на Украине, на которых видно, что они обследуют повреждённые танки Leopard 2A4 и САУ AHS Krab, вероятно подбитые артиллерией или дронами «Ланцет» в ходе неудачного наступления ВСУ.

«Можно предположить, что подбитые западные танки и САУ эвакуируют с линии фронта на пункт сбора аварийной техники, где их осматривают специалисты PGZ. Далее принимается решение о ремонте на месте или об отправке техники для ремонта на предприятия в Польше», — говорится в материале.

Скорее всего, польские инженерные подразделения осматривают каждую САУ AHS Krab с орудием калибра 155 мм, повреждённую на поле боя, и оценивают её состояние по нескольким причинам.

«Во-первых, судя по тому, что польские специалисты находятся практически на передовой, украинские войска с ремонтом импортных САУ не справляются. Вероятно, сказывается как дефицит запчастей, так и отсутствие специальных навыков. Во-вторых, существует вероятность, что Польша не доверяет докладам и оценкам со стороны ВСУ, что потребовало присутствия польских специалистов на территории Украины», — отмечает Военная хроника.

Такая информация необходима для последующей разработки контрмер или тактических приёмов.

«Судя по всему, ремонт и осмотр повреждений — не единственное, чем занимаются поляки на Украине. Предположительно, одной из задач инженеров PGZ является быстрая эвакуация САУ AHS Krab с поля боя для того, чтобы предотвратить утечку технологий», — подчёркивается в материале.

Отмечается, что польская САУ построена с применением множества компонентов: в ней установлены немецкий дизельный двигатель MTU MT881, южнокорейское шасси от гаубицы K9 Thunder, а также британская башня от гаубицы AS-90, производимая в Польше по лицензии. Также внутри САУ находятся польская система управления огнём Topaz и система защищённой связи FONET.

«Утечка одной или нескольких таких технологий в Россию может поставить под удар технологический суверенитет не только Польши, но и нескольких стран-партнёров. Попадание проприетарных технологий Польши (и других стран) в руки специалистов ВС России может свести к минимуму не только эффективность САУ Krab, но и значительной части бронетехники НАТО», — подчёркивается в сообщении.

Ранее директор Польской группы вооружений Себастьян Хвалек рассказал, как польские механики непосредственно принимают участие в ремонте переданных украинской армии САУ Krab около линии фронта.

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