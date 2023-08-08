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В Польше рассказали о ремонте САУ Krab у линии фронта на Украине польскими механиками

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Директор Польской группы вооружений (PGZ) Себастьян Хвалек рассказал в интервью агентству РАР, как польские механики непосредственно принимают участие в ремонте переданных украинской армии САУ Krab около линии фронта.
В Польше рассказали о ремонте САУ Krab у линии фронта на Украине польскими механиками
  • Gettyimages.ru
  • © Sean Gallup

«САУ Krab, воюющие на украинском фронте, ремонтируются нашими механиками в непосредственном контакте с линией фронта», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что польская сторона обучила около 100 военнослужащих ВСУ самостоятельно проводить базовые ремонтно-сервисные работы.

Хвалек также добавил, что специально для работы на территории Украины компания создала дочернюю структуру, сотрудники которой заняты исключительно на линии фронта.

«Зная о динамике операций на фронте, мы решили создать дочернее предприятие, которое будет обслуживать технику, в том числе и наши самоходные гаубицы Krab, в непосредственном контакте с передовой», — указал он.

Ранее российский президент Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Константиновском дворце заявил, что введение войск Польши приведёт к отторжению западных территорий Украины.

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