Шойгу заявил о планах рассмотреть вопрос усиления войск на западных границах России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о планах в ходе заседания коллегии оборонного ведомства рассмотреть вопрос усиления группировок войск на западных границах России.

«Сегодня на заседании коллегии рассмотрим вопросы, связанные с созданием Ленинградского и Московского военных округов с одновременным усилением группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации на наших западных границах», — заявил министр.

Также Шойгу заявил, что вблизи границ Союзного государства размещено около 360 тыс. военных Запада.

Кроме того, министр заявил, что Североатлантический альянс может разместить на территории Финляндии оружие, способное поражать критически важные объекты северо-западных регионов России.