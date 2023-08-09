Шойгу заявил, что вблизи границ Союзного государства размещены около 360 тысяч военных Запада

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что вблизи границ Союзного государства размещены около 360 тыс. военных Запада.

Об этом заявил глава оборонного ведомства в ходе заседания коллегии Минобороны.

«С учетом вооружённых сил восточно-европейских стран в непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около 360 тыс. военнослужащих», — сказал он.

Также он сообщил, что размещены 8 тыс. единиц бронетехники, 6 тыс. артиллерийских систем и миномётов.

Кроме того, вблизи границ Союзного государства находятся 650 западных самолётов и вертолётов.

Также Шойгу заявил, что Североатлантический альянс может разместить на территории Финляндии оружие, способное поражать критически важные объекты северо-западных регионов России.