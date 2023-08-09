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Шойгу заявил, что вблизи границ Союзного государства размещены около 360 тысяч военных Запада

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что вблизи границ Союзного государства размещены около 360 тыс. военных Запада.

Об этом заявил глава оборонного ведомства в ходе заседания коллегии Минобороны.

«С учетом вооружённых сил восточно-европейских стран в непосредственной близости от границ Союзного государства размещены около 360 тыс. военнослужащих», — сказал он.

Также он сообщил, что размещены 8 тыс. единиц бронетехники, 6 тыс. артиллерийских систем и миномётов.

Кроме того, вблизи границ Союзного государства находятся 650 западных самолётов и вертолётов. 

Также Шойгу заявил, что Североатлантический альянс может разместить на территории Финляндии оружие, способное поражать критически важные объекты северо-западных регионов России.

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