Шойгу: в Финляндии могут разместить оружие НАТО, способное бить по северо-западу России
Как отметил министр, в Финляндии могут быть размещены дополнительный воинский контингент и ударное вооружение.
«Способные на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России», — сказал Шойгу.
По данным Reuters, Финляндия модернизирует железную дорогу для ускоренной переброски войск к России.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия предпринимает адекватные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО.