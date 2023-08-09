Шойгу: в Финляндии могут разместить оружие НАТО, способное бить по северо-западу России

Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс может разместить на территории Финляндии оружие, способное поражать критически важные объекты северо-западных регионов России.

Как отметил министр, в Финляндии могут быть размещены дополнительный воинский контингент и ударное вооружение.

«Способные на значительную глубину поражать критически важные объекты на северо-западе России», — сказал Шойгу.

По данным Reuters, Финляндия модернизирует железную дорогу для ускоренной переброски войск к России.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявил, что Россия предпринимает адекватные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО.