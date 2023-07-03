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Reuters: Финляндия модернизирует железную дорогу для ускоренной переброски войск к России

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Финляндия приступила к модернизации железной дороги для ускоренной переброски войск к границам России, пишет издание Reuters.
Reuters: Финляндия модернизирует железную дорогу для ускоренной переброски войск к России
  • Gettyimages.ru

«Из-за конфликта на Украине и присоединения к НАТО Финляндия начала обновлять железную дорогу, связывающую её со Швецией», — говорится в материале.

Отмечается, что обновление железной дороги Лаурила — Торнио — Хапаранда должно завершиться в следующем году, это позволит НАТО быстрее перебрасывать технику в случае конфликта с Россией.

Генерал-майор США в отставке Гордон Дэвис заявил, что в случае сценария конфликта с Россией, Финляндия и НАТО должны установить контроль над Баренцевым морем.

Ранее в российском посольстве заявили, что тесное и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество России и Финляндии практически полностью разрушено усилиями Хельсинки.

Правительство Финляндии заявило, что ужесточит ограничения на въезд для россиян.

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