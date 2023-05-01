Посольство России сообщило о разрушении сотрудничества с Финляндией

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Тесное и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество России и Финляндии практически полностью разрушено усилиями Хельсинки, заявили в российском посольстве.

В дипмиссии подчеркнули, что процедуры по вступлению страны в состав НАТО создали «новые политические реалии» в отношениях стран‎.

«Торгово-экономические связи были сведены к минимуму ещё в 2022 году в результате действий руководства Финляндии, максимально затруднивших ведение дел с Россией, в том числе путём присоединения к нелегитимным санкциям ЕС», — приводят сообщение «Известия».

Ранее газета Ilta-Sanomat сообщала, что в Финляндии подняли вопрос об актуальности соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов после того, как страна присоединилась к НАТО.

В МИД России отметили, что Москва исходит из того, что Финляндия будет в дальнейшем выполнять свои международно-правовые обязательства в отношении демилитаризованного статуса Аландских островов.

Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал идею закрыть российское консульство на Аландских островах.

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