Посольство России сообщило о разрушении сотрудничества с Финляндией
В дипмиссии подчеркнули, что процедуры по вступлению страны в состав НАТО создали «новые политические реалии» в отношениях стран.
«Торгово-экономические связи были сведены к минимуму ещё в 2022 году в результате действий руководства Финляндии, максимально затруднивших ведение дел с Россией, в том числе путём присоединения к нелегитимным санкциям ЕС», — приводят сообщение «Известия».
Ранее газета Ilta-Sanomat сообщала, что в Финляндии подняли вопрос об актуальности соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов после того, как страна присоединилась к НАТО.
В МИД России отметили, что Москва исходит из того, что Финляндия будет в дальнейшем выполнять свои международно-правовые обязательства в отношении демилитаризованного статуса Аландских островов.
Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал идею закрыть российское консульство на Аландских островах.