Президент Финляндии не поддержал идею закрыть консульство России на Аландских островах

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Президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал идею закрыть российское консульство на Аландских островах.
Президент Финляндии не поддержал идею закрыть консульство России на Аландских островах
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Markku Ulander

Об этом сообщает Yle.

«Возникает вопрос, а не являются ли сегодня наблюдения через спутники во много раз эффективнее, чем наземные физические наблюдения? В этом смысле роль данного консульства сегодня может быть и не столько велика, как это могло быть в прошлом», — заявил Ниинистё.

При этом он отметил, что в случае обнаружения «неприемлемой активности» финская сторона отреагирует «по всем правилам дипломатии».

Как писала газета Ilta-Sanomat, в Финляндии подняли вопрос об актуальности соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов после того, как страна присоединилась к НАТО.

В МИД России отметили, что Москва исходит из того, что Финляндия будет в дальнейшем выполнять свои международно-правовые обязательства в отношении демилитаризованного статуса Аландских островов.

8 апреля в Финляндии появилась гражданская инициатива о закрытии консульства России на Аландских островах в Балтийском море.

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