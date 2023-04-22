Президент Финляндии не поддержал идею закрыть консульство России на Аландских островах
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Об этом сообщает Yle.
«Возникает вопрос, а не являются ли сегодня наблюдения через спутники во много раз эффективнее, чем наземные физические наблюдения? В этом смысле роль данного консульства сегодня может быть и не столько велика, как это могло быть в прошлом», — заявил Ниинистё.
При этом он отметил, что в случае обнаружения «неприемлемой активности» финская сторона отреагирует «по всем правилам дипломатии».
Как писала газета Ilta-Sanomat, в Финляндии подняли вопрос об актуальности соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов после того, как страна присоединилась к НАТО.
В МИД России отметили, что Москва исходит из того, что Финляндия будет в дальнейшем выполнять свои международно-правовые обязательства в отношении демилитаризованного статуса Аландских островов.
8 апреля в Финляндии появилась гражданская инициатива о закрытии консульства России на Аландских островах в Балтийском море.