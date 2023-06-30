Лавров заявил о готовности России рассмотреть предложения Финляндии о возобновлении связей

Россия не инициировала разрыв связей с Финляндией и готова рассмотреть предложения Хельсинки об их возобновлении с учётом присоединения страны к НАТО, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Если финская сторона решит вернуться к нормальным связям, мы будем готовы рассмотреть предложение, которое Хельсинки сможет в этой связи сделать. Но при этом в рамках обсуждений мы будем учитывать изменившийся статус Финляндии», — сказал он.

Министр пояснил, что имеет в виду присоединение страны к НАТО, в том числе возможное размещение в Финляндии военной инфраструктуры альянса.

Ранее в российском посольстве заявили, что тесное и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество России и Финляндии практически полностью разрушено усилиями Хельсинки.

Правительство Финляндии заявило, что ужесточит ограничения на въезд для россиян.

Кроме того, власти страны сообщили, что ужесточат правила въезда абитуриентов, бизнесменов, владельцев недвижимости из России.