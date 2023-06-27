Правительство Финляндии заявило, что ужесточит ограничения на въезд для россиян

Финляндия планирует ужесточить ограничения на въезд граждан России.

Об этом говорится в сообщении финского правительства.

Отмечается, что поездки российских граждан могут поставить под угрозу международные отношения Финляндии.

Ранее в российском посольстве заявили, что тесное и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество России и Финляндии практически полностью разрушено усилиями Хельсинки.

Газета Ilta-Sanomat сообщала, что в Финляндии подняли вопрос об актуальности соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов после того, как страна присоединилась к НАТО.