Правительство Финляндии заявило, что ужесточит ограничения на въезд для россиян
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Об этом говорится в сообщении финского правительства.
Отмечается, что поездки российских граждан могут поставить под угрозу международные отношения Финляндии.
Ранее в российском посольстве заявили, что тесное и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество России и Финляндии практически полностью разрушено усилиями Хельсинки.
Газета Ilta-Sanomat сообщала, что в Финляндии подняли вопрос об актуальности соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов после того, как страна присоединилась к НАТО.