Финляндия ужесточит правила въезда абитуриентов и владельцев недвижимости из России

Финляндия ужесточит правила въезда абитуриентов, бизнесменов, владельцев недвижимости из России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннера.

«Планируется, что ограничения коснутся, например, владельцев недвижимости. В дальнейшем собственники должны будут доказать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их присутствия», — заявил он изданию YLE.

Также планируется ограничить въезд абитуриентов для сдачи экзаменов в учебные заведения и ограничить деловой туризм.

Вечером 27 июня стало известно, что Финляндия планирует ужесточить ограничения на въезд граждан России.

Ранее в российском посольстве заявили, что тесное и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество России и Финляндии практически полностью разрушено усилиями Хельсинки.