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Финляндия ужесточит правила въезда абитуриентов и владельцев недвижимости из России

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Финляндия ужесточит правила въезда абитуриентов, бизнесменов, владельцев недвижимости из России.
Финляндия ужесточит правила въезда абитуриентов и владельцев недвижимости из России
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннера.

«Планируется, что ограничения коснутся, например, владельцев недвижимости. В дальнейшем собственники должны будут доказать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их присутствия», — заявил он изданию YLE.

Также планируется ограничить въезд абитуриентов для сдачи экзаменов в учебные заведения и ограничить деловой туризм.

Вечером 27 июня стало известно, что Финляндия планирует ужесточить ограничения на въезд граждан России.

Ранее в российском посольстве заявили, что тесное и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество России и Финляндии практически полностью разрушено усилиями Хельсинки.

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