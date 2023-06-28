Финляндия ужесточит правила въезда абитуриентов и владельцев недвижимости из России
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннера.
«Планируется, что ограничения коснутся, например, владельцев недвижимости. В дальнейшем собственники должны будут доказать, что работы по техническому обслуживанию объекта или ремонт требуют их присутствия», — заявил он изданию YLE.
Также планируется ограничить въезд абитуриентов для сдачи экзаменов в учебные заведения и ограничить деловой туризм.
Вечером 27 июня стало известно, что Финляндия планирует ужесточить ограничения на въезд граждан России.
Ранее в российском посольстве заявили, что тесное и взаимовыгодное двустороннее сотрудничество России и Финляндии практически полностью разрушено усилиями Хельсинки.