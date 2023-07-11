Лавров: Россия предпринимает адекватные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия предпринимает адекватные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО.

Об этом пишет РИА Новости.

«Шаги мы предпринимаем адекватные и, смею вас заверить, заблаговременные», — ответил Лавров на соответствующий вопрос журналистов.

Также министр заявил, что российская сторона была поражена тем, «с какой скоростью и Финляндия, и Швеция отказались от своего нейтрального статуса» и преимуществ, получаемых от данного статуса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о готовности российской стороны принять меры в случае вступления Швеции в НАТО.