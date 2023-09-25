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Польские власти заявили, что Польша может обойтись без дружбы с Украиной

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Польша не намерена заставлять Украину выстраивать добрые отношения между двумя странами и спокойно обойдётся без дружбы с ней, заявил министр канцелярии польского президента Анджея Дуды, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач.
Польские власти заявили, что Польша может обойтись без дружбы с Украиной
  • Gettyimages.ru

Об этом он сказал в эфире радиостанции RMF FM.

Пшидач подчеркнул, что украинским властям стоит понять, что необходимо стремиться избежать раскола среди западных стран.

«Однако мы, конечно, справимся, если Украина не хочет и не стремится дружить с Польшей. Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас хорошо функционирующее государство», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что Украина, которая находится в менее выигрышном положении, должна позаботиться самостоятельно о том, чтобы Польша продолжила её поддерживать.

Ранее в CNN заявили, что ссоры Польши и Украины отвечают интересам России.

Также стало известно, что США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины.

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