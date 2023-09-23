CNN: ссоры Польши и Украины отвечают интересам России

Конфликт между Польшей и Украиной по поводу поставок зерна и оружия разгневал европейских чиновников, так как он отвечает интересам России.

Об этом заявил журналист CNN Люк Макги.

В публикации говорится, что власти Европы недовольны ссорами Варшавы и Киева, поскольку «оружейная истерия» Польши даст повод другим государствам отказаться от поставок техники и снарядов на Украину.

«Публичные разногласия на Западе позволяют легко утверждать, что Запад разделён, а разделённый Запад — это, безусловно, хорошо для Кремля», — отметил Макги.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины.