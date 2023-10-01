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Financial Times: победа Фицо на выборах в Словакии — тревожный сигнал для Запада

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Победа партии Smer Роберта Фицо на парламентских выборах в Словакии во многом была достигнута за счёт антиукраинской риторики политика, пишет Financial Times. По мнению издания, победа Фицо — это сигнал тревоги для Вашингтона и Брюсселя.
Financial Times: победа Фицо на выборах в Словакии — тревожный сигнал для Запада
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В Европе, помимо премьера Венгрии Виктора Орбана, теперь зазвучит ещё один антиукраинский голос, пишет газета.

Авторы статьи напоминают, что Роберт Фицо выступает против антироссийских санкций, а также против поддержки Украины в конфликте с Россией.

Перевод материала на русский язык приводит ИноТВ.

1 октября партия Smer бывшего премьера Словакии Роберта Фицо официально победила на парламентских выборах.

Как писало агентство Bloomberg, после выборов в Словакии у Москвы может появиться в Европе новый союзник в лице Братиславы.

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