Financial Times: победа Фицо на выборах в Словакии — тревожный сигнал для Запада

Победа партии Smer Роберта Фицо на парламентских выборах в Словакии во многом была достигнута за счёт антиукраинской риторики политика, пишет Financial Times. По мнению издания, победа Фицо — это сигнал тревоги для Вашингтона и Брюсселя.

В Европе, помимо премьера Венгрии Виктора Орбана, теперь зазвучит ещё один антиукраинский голос, пишет газета.

Авторы статьи напоминают, что Роберт Фицо выступает против антироссийских санкций, а также против поддержки Украины в конфликте с Россией.

Перевод материала на русский язык приводит ИноТВ.

1 октября партия Smer бывшего премьера Словакии Роберта Фицо официально победила на парламентских выборах.

Как писало агентство Bloomberg, после выборов в Словакии у Москвы может появиться в Европе новый союзник в лице Братиславы.