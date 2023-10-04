«Ещё больше неопределённости»: что означает для Украины отстранение Маккарти от должности спикера палаты представителей

Смещение Кевина Маккарти с поста спикера палаты представителей конгресса США может повлиять на уровень поддержки киевского режима. Об этом пишeт The Guardian, отмечая, что ситуация вносит ещё больше неопределённости в перспективы помощи Украине, после того как из недавнего проекта финансирования правительства США исключили средства для Киева. Провести законодательный акт о поддержке Украины через конгресс может быть даже сложнее, чем избежать остановки работы американского правительства, отмечает The Economist. По мнению экспертов, объёмы помощи со стороны США после отставки Маккарти могут уменьшиться, однако такая поддержка вряд ли прекратится. Аналитики предполагают, что Вашингтон может задействовать секретные статьи расходов, а также прибегнуть к помощи союзников. При этом смещение Маккарти говорит о том, что украинский вопрос привёл США к новому витку внутриполитического раскола.

Историческое смещение Кевина Маккарти с должности спикера нижней палаты конгресса может повлиять на уровень поддержки киевского режима Вашингтоном, сообщают западные СМИ.

«Отставка Кевина Маккарти — первое в истории отстранение от должности спикера палаты представителей — вносит ещё больше неопределённости в перспективы американской помощи Украине после того, как помощь Киеву была исключена из недавнего проекта финансирования правительства США», — пишет газета The Guardian.

Журналисты издания также отмечают, что необходимость усилить поддержку Киева стала более насущной. Они приводят слова главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который заявил, что ресурсы альянса «почти иссякли», с учётом того, что Украина, как утверждается, ежедневно выпускает тысячи снарядов, многие из которых поставляются НАТО.

Ранее издание The Economist сообщило, что смещение Маккарти «усложнит поддержку Украины». Журналисты отмечают, что сторонники киевского режима в конгрессе, которые составляют явное большинство в обеих палатах, настаивают на голосовании, которое гарантировало бы финансирование Украины на время предвыборной гонки 2024 года в США. Однако «протащить эту законодательную иглу» может быть даже сложнее, чем избежать остановки работы американского правительства, констатирует The Economist.

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Кроме того, газета Handelsblatt отмечает, что «борьба республиканцев за власть ставит под угрозу будущее помощи Украине».

«Пока не будет решён вопрос о власти, работа в конгрессе будет простаивать, что также задержит одобрение помощи Украине, — говорится в материале. — Помощь Украине внезапно стала игрушкой американской партийной политики... Теперь финансовая поддержка США для Украины находится в подвешенном состоянии».

Предоставление помощи Киеву зависит от кандидатуры следующего спикера палаты представителей США, пишет агентство Reuters. Называются два вероятных кандидата — Том Эммер и Стив Скалис.

По данным The Guardian, политическая группа «Защищаем демократию вместе» составила «табель» по Украине, в которой по шкале от А до F оценила ведущих кандидатов по уровню их поддержки в том, что касается оказания помощи Украине в прошлом, где «А» — означает самую сильную поддержку.

«Второй по важности республиканец в палате представителей Стив Скалис, долгое время считавшийся фаворитом на пост спикера после Маккарти, получил оценку «В», что выше оценки Маккарти, который получил «В-» («B» с минусом. — RT). Тем не менее, ультраправый республиканец Мэтт Гетц, возглавлявший процесс отстранения Маккарти и заявлявший, что поддержит (кандидатуру. — RT) Скалиса, получил «F», — пишет The Guardian.

Политическая поляризация

Напомним, именно Мэтт Гетц выступил с инициативой сместить Маккарти с поста спикера палаты представителей, вменив ему в вину компромисс с демократами, позволивший принять 45-дневный бюджет во избежание шатдауна. Гетц также обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с Байденом «секретную сделку» о финансировании Украины.

После этого в Белом доме заявили, что оставшихся у администрации США средств для Киева хватит «примерно» на два месяца. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга. По данным The Wall Street Journal, у Пентагона осталось $5,2 млрд на оказание помощи Киеву, которые были выделены ещё год назад.

Джо Байден со своей стороны призвал конгрессменов от республиканцев утвердить американский бюджет на 2024 год. Он заявил, что им не стоит «тратить время впустую».

Президент США Джо Байден

AP

© Evan Vucci

Стоит отметить, что утверждённый ранее Байденом временный проект бюджета федерального правительства не содержит помощь Украине, этот пункт из документа был исключён под давлением законодателей от Республиканской партии. Как пишет газета The Financial Times, принятый в США законопроект о краткосрочных расходах показал непредсказуемость помощи Киева со стороны Вашингтона. Издание констатирует, что поддержка Украины со стороны Республиканской партии постоянно снижается. По словам аналитика вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Макса Бергманна, поляризация внутри США распространилась и на внешнюю политику государства.

На этом фоне президент США провёл переговоры с союзниками и партнёрами, чтобы скоординировать «постоянную поддержку Украины».

«Продвинуть лояльного кандидата»

Как заявил в комментарии RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, смещение спикера палаты представителей — это беспрецедентный случай.

«Смещение Маккарти свидетельствует о том, что украинский вопрос уже довёл американский конгресс до исторической отставки спикера нижней палаты, до усиления политического раскола внутри Соединённых Штатов. И это совсем не радует американский политикум. Ведь смещение Маккарти временно ставит крест на всех законотворческих процессах в Соединённых Штатах, поскольку палата представителей не сможет продолжить свою работу до избрания нового спикера. То, что США пошли на создание такого прецедента, говорит о выходе политической борьбы между демократами и республиканцами на новый уровень», — пояснил аналитик.

Впрочем, по мнению Семибратова, политические дрязги между партиями в конгрессе и даже исключение расходов на Украину из федерального бюджета не смогут полностью остановить оружейные поставки США и выделения средств Киеву со стороны Вашингтона.

«В частности, Пентагон располагает такими инструментами, которые подразумевают скрытое финансирование — закрытые статьи расходов. Схожими возможностями располагает и Госдеп. Однако этих средств будет недостаточно для ВСУ. Речь идёт о финансировании очень коррумпированного режима на Украине», — сказал эксперт.

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Семибратов убеждён, что хотя на данный момент сложно спрогнозировать, кто станет следующим спикером палаты представителей, ни один из претендентов не был бы удобен Демпартии.

«Дело в том, что это ведущие конгрессмены от Республиканской партии, в том числе сторонники Трампа, которые не поддерживают внесение расходов на Киев в федеральный бюджет», — пояснил эксперт.

Ранее законодатель в палате представителей США от республиканцев Марджори Тейлор Грин предложила назначить на пост спикера нижней палаты экс-главу Белого дома Дональда Трампа, чтобы он закончил конфликт на Украине.

«Единственный кандидат на пост спикера, которого я сейчас поддерживаю, — это президент Дональд Трамп. Он положит конец войне на Украине, — заявила она в своих соцсетях. — Мы можем сделать его спикером, а затем избрать президентом! Он вернёт Америке былое величие!».

Однако сам Трамп заявил, что не намерен возглавлять палату представителей, поскольку «сосредоточен на президентстве».

Впрочем, как отметил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, Трамп будет пытаться «продвинуть на эту позицию лояльного себе кандидата».

«Дело в том, что за отставкой Маккарти, который не вызвал большого доверия, поскольку играл и нашим, и вашим, стоят сторонники Трампа, которые консультировались с ним по этому поводу. Сам Трамп хотел бы поставить лояльного себе кандидата», — рассказал Васильев в комментарии RT.

Заседание конгресса США

AFP

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По его словам, Байдену станет сложнее проводить через конгресс новые пакеты помощи. Если спикером станет сторонник Трампа и в целом противник помощи Украине, объёмы такой поддержки могут быть уменьшены, считает Васильев.

«К вопросу о финансировании федерального правительства Конгресс вернётся в ноябре. И вполне вероятно, что республиканцы в конгрессе начнут процесс снижения объёмов помощи Киеву. В США нарастает усталость от украинского конфликта, развёртывается политическая борьба, внутренние проблемы постепенно начинают выходить на первый план по сравнению с внешнеполитическими», — отметил Васильев.

Однако эксперт пояснил, что в президентской кампании Байдена украинский вопрос стоит всё же «на передних позициях».

«Администрация Байдена хотела бы сохранить объёмы финансирования Киева именно для того, чтобы успешно разыграть украинскую карту в преддверии президентских выборов 2024 года в США», — добавил он.

По этой причине, даже если отставка Маккарти затормозит предоставление помощи Украине со стороны США, в Белом доме «найдут выход из сложившейся ситуации», считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Помощь будет продолжаться. На то, что после отставки Маккарти, поддержка киевского режима со стороны США полностью прекратится, рассчитывать не стоит. Трудности с принятием бюджета были известны давно, и в Вашингтоне наверняка заранее позаботились о том, чтобы поставки шли бесперебойно. В частности, речь может идти о собственном секретном бюджете ЦРУ для поддержки киевского режима», — считает Рогулёв.

Со своей стороны Васильев считает, что США могут также усилить давление на своих союзников, чтобы они наращивали помощь киевскому режиму.

«Не зря Байден провёл недавно переговоры с партнёрами Вашингтона по этому вопросу. Соединённые Штаты, по всей видимости, учитывая текущую политическую ситуацию в США, отчасти меняют стратегию, чтобы по крайней мере временно переложить основную ответственность за поставки оружия Украине на своих союзников. Для этого в Белом доме активнее начали втягивать своих сторонников в украинский конфликт», — заключил аналитик.