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Байден призвал республиканцев принять бюджет США

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Президент США Джо Байден призвал конгрессменов из Республиканской партии утвердить американский бюджет на 2024 год.
Байден призвал республиканцев принять бюджет США
  • Gettyimages.ru

«Я настоятельно призываю моих республиканских друзей в конгрессе не ждать и провести соглашение по годовому бюджету», — приводит РИА Новости сообщение Байдена в соцсети X.

Он отметил, что республиканцам не стоит «тратить время впустую».

Байден ранее утвердил временный проект бюджета федерального правительства на следующие 45 дней, из которого под давлением республиканцев была исключена помощь Украине.

Он заявил, что ждёт от конгресса и, в частности, от спикера палаты представителей Кевина Маккарти отдельного законопроекта по военной помощи Украине.

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