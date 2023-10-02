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Жан-Пьер: Белый дом желает помогать Украине, но республиканцы мешают этому

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Администрация Джо Байдена желает помогать Украине столько, сколько потребуется, но республиканцы в конгрессе не способствуют этому, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Жан-Пьер: Белый дом желает помогать Украине, но республиканцы мешают этому
  • AP
  • © Evan Vucci

«Мы собираемся помогать Украине столько, сколько придётся, как сказал накануне президент, но действия радикальных республиканцев не помогают нам», — сказала она.

Жан-Пьер напомнила, что, по мнению Белого дома, украинская армия должна получать те вооружения, которые ей нужны.

Президент США Джо Байден ранее утвердил временный проект бюджета федерального правительства на следующие 45 дней, из которого под давлением республиканцев была исключена помощь Украине.

Он заявил, что ждёт от конгресса и, в частности, от спикера палаты представителей Кевина Маккарти отдельного законопроекта по военной помощи Украине.

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