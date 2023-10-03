Кирби: оставшихся у администрации США средств для Украины хватит на два месяца

Денежных средств, которые остались у американской администрации для помощи Украине, хватит примерно на два месяца, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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«Речь идёт, возможно, о паре месяцев. Примерно», — ответил Кирби на соответствующий вопрос журналистов. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США будут по-прежнему прямо вовлечены в украинский конфликт, принятие бюджета без помощи Украине является временным явлением. 1 октября стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву.