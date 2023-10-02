Песков: США продолжат прямую вовлечённость в украинский конфликт

США будут по-прежнему прямо вовлечены в украинский конфликт, принятие бюджета без помощи Украине является временным явлением, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Очевидно, что это временное явление. Америка продолжит свою вовлечённость в этот конфликт, фактически прямую вовлечённость», — сказал Песков.

По его словам, согласно прогнозам российской стороны, усталость от украинского конфликта в США будет расти.

Он отметил, что данная усталость будет приводить к фрагментации политического истеблишмента и росту противоречий.

1 октября стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву.