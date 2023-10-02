Боррель выразил сожаление в связи с принятием бюджета США без помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с тем, что власти Соединённых Штатов приняли временный бюджет, который не предусматривает помощь Украине.

AP

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«Мы удивлены решением, принятым в последний момент, о котором нам приходится очень сожалеть», — цитирует его L'Express. Вместе с этим он выразил надежду на то, что «это не последнее слово». Ранее Боррель заявил о намерении Евросоюза выпрашивать у США продолжение финансирования Украины. 1 октября стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву.