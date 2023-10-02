Узнать больше

Боррель выразил сожаление в связи с принятием бюджета США без помощи Украине

Короткая ссылка
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с тем, что власти Соединённых Штатов приняли временный бюджет, который не предусматривает помощь Украине.
Боррель выразил сожаление в связи с принятием бюджета США без помощи Украине
  • AP
  • © Jean-Francois Badias

«Мы удивлены решением, принятым в последний момент, о котором нам приходится очень сожалеть», — цитирует его L'Express.

Вместе с этим он выразил надежду на то, что «это не последнее слово».

Ранее Боррель заявил о намерении Евросоюза выпрашивать у США продолжение финансирования Украины.

1 октября стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить