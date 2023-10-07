Полковник Макгрегор: Вашингтон в шоке от числа протестующих против помощи Киеву
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Об этом Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.
«Администрация Белого дома была ошарашена тем, что так много людей выступают против отправки большого количества оружия Киеву», — сказал он.
Как отметил полковник, на фоне протестов против поставки оружия ВСУ Республиканская партия США напомнила о внутренних проблемах страны, например миграции и медицине.
Макгрегор подчеркнул, что именно Вашингтон развязал конфликт на Украине.
Ранее издание The Hill писало, что американская помощь Украине может закончиться с приходом нового спикера палаты представителей США.
Лидирующие кандидаты выступают против дальнейшей поддержки Киева, а Пентагон предупреждает, что выделенные ранее средства «уже на исходе».