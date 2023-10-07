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Полковник Макгрегор: Вашингтон в шоке от числа протестующих против помощи Киеву

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Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что администрация президента США Джо Байдена была шокирована тем, как много людей выступают против поставок вооружения Украине.
Полковник Макгрегор: Вашингтон в шоке от числа протестующих против помощи Киеву
  • Gettyimages.ru
  • © uschools

Об этом Макгрегор заявил в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

«Администрация Белого дома была ошарашена тем, что так много людей выступают против отправки большого количества оружия Киеву», — сказал он.

Как отметил полковник, на фоне протестов против поставки оружия ВСУ Республиканская партия США напомнила о внутренних проблемах страны, например миграции и медицине.

Макгрегор подчеркнул, что именно Вашингтон развязал конфликт на Украине.

Ранее издание The Hill писало, что американская помощь Украине может закончиться с приходом нового спикера палаты представителей США.

Лидирующие кандидаты выступают против дальнейшей поддержки Киева, а Пентагон предупреждает, что выделенные ранее средства «уже на исходе».

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