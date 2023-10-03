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FT: раскол в США сделал непредсказуемой помощь Украине

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Принятый в США законопроект о краткосрочных расходах, оставивший Украину без помощи, показал непредсказуемость поддержки США, пишет газета The Financial Times.
FT: раскол в США сделал непредсказуемой помощь Украине
  • AP

Об этом говорится в материале издания.

Отмечается, что поддержка Украины со стороны Республиканской партии постоянно снижается.

По словам аналитика вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Макса Бергманна, поляризация внутри США распространилась и на внешнюю политику страны.

1 октября стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву.

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