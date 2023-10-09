Боррель: события в США свидетельствуют о неопределённости финансирования Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель признал, что последние события в США свидетельствуют о неопределённости американского финансирования Украины.

По его словам, это увеличивает «ответственность» ЕС в данном вопросе в будущем.

Боррель отметил, что в краткосрочной перспективе Евросоюз не сможет компенсировать отсутствие поддержки США.

«Мы... рассчитываем, что наши друзья и союзники быстро найдут пути выхода из тупика», — цитирует главу дипломатии ЕС РИА Новости.

Ранее обозреватель турецкой Yeni Şafak Кадир Устюн отметил, что прекращение военной поддержки Украины Западом стало реалистичнее.

Также в Hill заявили, что помощь США Украине «на исходе» из-за позиции конгрессменов.