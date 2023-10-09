Боррель: события в США свидетельствуют о неопределённости финансирования Украины
По его словам, это увеличивает «ответственность» ЕС в данном вопросе в будущем.
Боррель отметил, что в краткосрочной перспективе Евросоюз не сможет компенсировать отсутствие поддержки США.
«Мы... рассчитываем, что наши друзья и союзники быстро найдут пути выхода из тупика», — цитирует главу дипломатии ЕС РИА Новости.
Ранее обозреватель турецкой Yeni Şafak Кадир Устюн отметил, что прекращение военной поддержки Украины Западом стало реалистичнее.
Также в Hill заявили, что помощь США Украине «на исходе» из-за позиции конгрессменов.