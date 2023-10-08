Yeni Şafak: прекращение военной поддержки Украины Западом стало реалистичнее

Прекращение оказания Украине военной поддержки Западом становится всё более реалистичным, заявил обозреватель турецкой Yeni Şafak Кадир Устюн.

«Мы можем столкнуться со сценарием, при котором станет ясно — Россия не ошиблась, с самого начала рассчитывая на то, что Запад так или иначе потеряет аппетит к поддержке Украины», — написал он.

По словам зарубежного обозревателя, президент США Джо Байден может избежать такого развития событий, попросив граждан оказать давление на конгресс. При этом, как отметил Устюн, желание народа поддерживать Киев падает.

Обозреватель The Telegraph Кон Кафлин ранее выразил мнение, что поддержка Украины Западом ослабевает, в её необходимости сомневаются всё больше стран.

Politico со ссылкой на представителя кабмина сообщало, что временное правительство Словакии уведомило о прекращении оказания военной помощи Украине.

До этого президент Словакии Зузана Чапутова ранее выступила против предоставления Киеву очередного пакета военной помощи.