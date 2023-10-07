Временное правительство Словакии сообщило о прекращении оказания военной помощи Украине.

«Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику на Украину», — сообщает Politico со ссылкой на представителя кабмина.

В издании отметили, что соответствующее решение было принято на фоне переговоров о формировании коалиции между партиями, которые выступают против поддержки Киева.

Президент Словакии Зузана Чапутова ранее выступила против предоставления Киеву очередного пакета военной помощи.

Бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб отметил, что Украина сталкивается с переломным моментом, поскольку страны Европы и Соединённые Штаты начинают проявлять признаки усталости от украинского конфликта.

Также сообщалось, что словаки демонстрируют всё меньше сочувствия к украинским беженцам.

По словам обозревателя The Financial Times Рафаэля Миндера, в стране возмущены украинскими беженцами на дорогих автомобилях.