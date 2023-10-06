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FT: словаки возмущены украинскими беженцами на дорогих автомобилях

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Словаки возмущены украинскими беженцами на дорогих автомобилях, написал обозреватель Financial Times Рафаэль Миндер.

По его словам, среди граждан Словакии существует «глубокое негодование» из-за щедрости государства по отношению к Украине.

«Мы по-прежнему готовы помочь бедным украинцам, но не богатым, которые ездят на машинах, которых даже нет в Словакии», — сказал обозреватель.

Ранее сообщалось, что словаки демонстрируют всё меньше сочувствия к украинским беженцам.

Также стало известно, что Ирландия больше не в состоянии принимать беженцев добровольно.

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