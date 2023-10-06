FT: словаки возмущены украинскими беженцами на дорогих автомобилях
По его словам, среди граждан Словакии существует «глубокое негодование» из-за щедрости государства по отношению к Украине.
«Мы по-прежнему готовы помочь бедным украинцам, но не богатым, которые ездят на машинах, которых даже нет в Словакии», — сказал обозреватель.
Ранее сообщалось, что словаки демонстрируют всё меньше сочувствия к украинским беженцам.
Также стало известно, что Ирландия больше не в состоянии принимать беженцев добровольно.