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FT: Словаки демонстрируют всё меньше сочувствия к украинским беженцам

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Жители Словакии опасаются наплыва мигрантов в страну и демонстрируют всё меньше сочувствия к украинским беженцам.
FT: Словаки демонстрируют всё меньше сочувствия к украинским беженцам
  • Gettyimages.ru
  • © Pedro Costa Simeao

Как пишет The Financial Times, население страны недовольно поведением прибывающих туда мигрантов и тем, что словацкие власти заботятся об украинцах лучше, чем о своих гражданах.

«Местные жители стали недовольны тем, что власти Словакии, по-видимому, отдают приоритет помощи Украине, а не своим собственным гражданам», — говорится в материале.

По данным издания, местные жители опасаются, что соседние государства окончательно закроют границы или же ещё больше усилят пограничный контроль и тогда использовавшие Словакию как коридор в более богатые страны беженцы из разных стран окончательно осядут на словацкой территории.

На фоне миграционных проблем и дешёвого украинского зерна, которое имеет конкурентное преимущество ввиду отсутствия строго контроля за использованием пестицидов, жители страны демонстрируют всё меньше сочувствия к украинским беженцам.

«Украина представляет собой угрозу», — приводится в статье заявление словацкого менеджера фермы Душана Тимко.

В свою очередь, некоторые жители отмечают, что «Словакия не нуждается в рабочих-мигрантах: здесь хватает своих цыган».

Подчёркивается, что даже поддерживавшие в прошлом Украину словаки отдали свои голоса на прошедших выборах за партию, выступающую против поставок оружия Киеву.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова выступила против предоставления Киеву очередного пакета военной помощи.

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