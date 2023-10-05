Правительство: Ирландия больше не в состоянии принимать беженцев добровольно

Глава ирландского правительства Лео Варадкар заявил, что Ирландия больше не в состоянии принимать беженцев добровольно.

Его слова приводит издание Irish Examiner.

«За последние два года мы приняли больше 100 тыс. человек с Украины и из других стран, и я не думаю, что мы в состоянии продолжать добровольный приём беженцев, пока не будет решён вопрос размещения», — сказал Варадкар.

Политик предположил, что Ирландия может платить другим странам Европейского союза, чтобы помочь им с потоками беженцев.

Ранее стало известно, что жители Словакии опасаются наплыва мигрантов в страну и демонстрируют всё меньше сочувствия к украинским беженцам.