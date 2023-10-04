RS: Украина сталкивается с переломным моментом из-за сокращения западной помощи

Украина сталкивается с переломным моментом, поскольку страны Европы и Соединённые Штаты начинают проявлять признаки усталости от украинского конфликта.

Такое мнение в статье для журнала Responsible Statecraft высказал бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб.

Как отмечается в статье, решение американского конгресса о принятии законопроекта о временных расходах без учёта помощи Украине продемонстрировало, насколько быстро меняется политическая ситуация в мире.

Как подчеркнул Биб, подобные настроения усталости от украинского конфликта начинают проявляться и среди европейских стран.

Автор выразил уверенность, что сомнения Запада в продолжении поддержки Киева подрывают военную мораль и политическую решимость Украины.

«Такое сочетание может стать переломным моментом, в котором постепенное ослабление поддержки Украины со стороны Запада перерастёт в резкое сокращение или крах», — заключил Биб.

Обозреватель Флавия Краузе-Джексон в статье для Bloomberg отмечала, что военная и финансовая помощь, которую страны Запада предоставляют Украине, начинает постепенно иссякать.