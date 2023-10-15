Путин: контрнаступление ВСУ полностью провалилось

Киев готовит новые наступательные операции на отдельных участках, но в целом его контрнаступление «провалилось полностью».

Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«Что касается контрнаступления, оно провалилось полностью», — отметил он.

Путин рассказал, что на отдельных участках боевых действий Киев готовит новые активные наступательные операции.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что войска России уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям почти по всей линии фронта, украинское контрнаступление закончено.