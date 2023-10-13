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Небензя: украинское контрнаступление закончено, наступают войска России

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Войска России уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям почти по всей линии фронта, украинское контрнаступление закончено, заявил российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.
Небензя: украинское контрнаступление закончено, наступают войска России
  • Gettyimages.ru

«Вот уже несколько дней, как российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом, так называемый украинский контрнаступ можно уже формально считать законченным», — сказал дипломат на заседании Совбеза.

Цена этого «контранступа» — десятки тысяч мобилизованных киевским режимом новобранцев, большинство из которых не хотело воевать, подчеркнул Небензя.

«Повезло тем, кто нашёл возможность сдаться в плен и остаться в живых», — добавил он.

Ранее начальник Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов признал, что планы Вооружённых сил Украины «выбились из графика».

В Киеве заявили, что провал контрнаступления ВСУ связан с долгими поставками оружия со стороны стран Запада.

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