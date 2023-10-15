Владимир Зеленский и Украина находятся на грани из-за ситуации на фронте и сокращения помощи от Запада.

Об этом пишет The Statesman.

По данным газеты, перед Киевом сегодня стоит «вопрос выживания».

Согласно статье, Украина не производит вооружение и полностью полагается на щедрость Запада, которая, по словам обозревателей, находится теперь под вопросом.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин выразил мнение, что США перестанут поддерживать Украину после ноября.

Также обозреватель Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация заявил, что украинское командование не соблюдает основные военные правила и терпит из-за этого провалы.

Кроме того, в Die Welt отметили, что Украине и Израилю предстоит бороться за ограниченные ресурсы НАТО.