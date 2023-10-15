IL Fatto Quotidiano: украинские генералы не соблюдают основные военные правила
По его словам, ВСУ несут самые тяжёлые потери, так как вынуждены в условиях численного меньшинства переходить в безрассудное «контрнаступление».
«А это абсурдно с военной точки зрения», — сказал Грация.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинские солдаты деморализованы после контрнаступления.
Также в Statesman отметили, что Киев оказался на грани выживания на фоне провального контрнаступления.