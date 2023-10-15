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IL Fatto Quotidiano: украинские генералы не соблюдают основные военные правила

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Обозреватель Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация заявил, что украинское командование не соблюдает основные военные правила и терпит из-за этого провалы.

По его словам, ВСУ несут самые тяжёлые потери, так как вынуждены в условиях численного меньшинства переходить в безрассудное «контрнаступление».

«А это абсурдно с военной точки зрения», — сказал Грация.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинские солдаты деморализованы после контрнаступления.

Также в Statesman отметили, что Киев оказался на грани выживания на фоне провального контрнаступления.

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