Контрнаступление Вооружённых сил Украины всё сильнее начинает ослабевать, пишет издание The Statesman.

«Киев надеялся на быстрое завершение боевых действий, но сейчас перед ним стоит вопрос выживания», — говорится в публикации.

Отмечается, что Владимир Зеленский обратился к украинским жителям с призывом научиться выживать «в условиях войны, как Израиль».

При этом автор подчёркивает, что Украина, в отличие от Израиля, не производит собственное вооружение и полностью полагается на страны Запада в поставках оружия.

Обозреватель отметил, что контрнаступление ВСУ, для которого армия использует «передовое вооружение от 45 стран», ослабевает всё сильнее.

Ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что войска России уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям почти по всей линии фронта, украинское контрнаступление закончено.