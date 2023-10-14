Экс-советник Кучмы: украинские солдаты деморализованы после контрнаступления

Украинские солдаты деморализованы после попытки провести контрнаступление, которое не дало результатов, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Пускали в лобовую атаку командиры своих воинов, растёт недовольство, скажем, падает в определённой степени вот эта установка на наступление, деморализация идёт у людей», — сказал он.

Соскин считает, что за четыре месяца армии не удалось достичь никаких серьёзных результатов.

Вместе с этим ВСУ понесли тяжёлые потери и лишились многих вооружений, уверен он.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что российские войска уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям почти по всей линии фронта, украинское контрнаступление закончено.