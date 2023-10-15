Welt: Украине и Израилю предстоит бороться за ограниченные ресурсы НАТО
По словам журналиста, в кулуарах НАТО уже активно обсуждают «конкуренцию за ресурсы».
Шильц отметил, что запасы вооружений Североатлантического альянса ограничены, в частности системы ПВО Iris-T и Patriot.
«И Израиль, и Украина остро в них нуждаются», — добавил обозреватель.
Ранее в США призвали отдельно рассматривать поддержку Украины и Израиля.
Также в MWM заявили, что Украину принудят к переговорам после переключения внимания на Израиль.