Welt: Украине и Израилю предстоит бороться за ограниченные ресурсы НАТО

Обозреватель Welt Кристоф Шильц выразил мнение, что Украине и Израилю придётся бороться за поставки оружия из-за ограниченных ресурсов НАТО.

По словам журналиста, в кулуарах НАТО уже активно обсуждают «конкуренцию за ресурсы».

Шильц отметил, что запасы вооружений Североатлантического альянса ограничены, в частности системы ПВО Iris-T и Patriot.

«И Израиль, и Украина остро в них нуждаются», — добавил обозреватель.

Ранее в США призвали отдельно рассматривать поддержку Украины и Израиля.

Также в MWM заявили, что Украину принудят к переговорам после переключения внимания на Израиль.