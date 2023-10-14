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MWM: Украину принудят к переговорам после переключения внимания на Израиль

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Соединённые Штаты вынудят киевские власти начать переговорный процесс с Россией после переключения внимания Вашингтона на помощь Израилю в связи с ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта.
MWM: Украину принудят к переговорам после переключения внимания на Израиль
  • AP

Об этом пишет издание Military Watch Magazine.

Как отметил автор статьи, на Западе украинские флаги начали сменяться израильскими в качестве демонстрации солидарности.

«Нападение ХАМАС может серьёзно подорвать способность Киева продолжать боевые действия», — говорится в публикации.

Отмечается, что Израиль в настоящий момент готовится к масштабной военной кампании в регионе, поэтому США переключат своё внимание с помощи Украине на помощь Израилю.

«Перенаправление помощи Израилю предоставило бы Западному блоку возможность сохранить лицо, сократить свои инвестиции в конфликт и заставить Киев вернуться за стол переговоров», — говорится в статье.

Ранее обозреватель The Financial Times Бен Холл заявил, что Владимир Зеленский попросил НАТО предоставить ВСУ больше оружия, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне ситуации с Израилем.

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