FT: Зеленский попросил у НАТО больше оружия, чтобы привлечь внимание к Украине
По его словам, выступление Зеленского подчеркнуло обеспокоенность Киева сокращением поддержки союзников.
Она, как отметил Холл, вызвана сопротивлением со стороны республиканцев в Вашингтоне, а также переключением внимания на конфликт Израиля и ХАМАС.
Ранее в El Mundo заявили, что Зеленский боится, что США могут переключиться на помощь Израилю.
Также американский журналист Стивен Гарднер выразил мнение, что США опасаются истощающей войны на два фронта из-за ситуаций с Украиной и Израилем.