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FT: Зеленский попросил у НАТО больше оружия, чтобы привлечь внимание к Украине

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Обозреватель Financial Times Бен Холл заявил, что Владимир Зеленский попросил НАТО на заседании министров обороны в Брюсселе предоставить Украине больше оружия, чтобы привлечь внимание к Украине на фоне ситуации с Израилем.

По его словам, выступление Зеленского подчеркнуло обеспокоенность Киева сокращением поддержки союзников.

Она, как отметил Холл, вызвана сопротивлением со стороны республиканцев в Вашингтоне, а также переключением внимания на конфликт Израиля и ХАМАС.

Ранее в El Mundo заявили, что Зеленский боится, что США могут переключиться на помощь Израилю.

Также американский журналист Стивен Гарднер выразил мнение, что США опасаются истощающей войны на два фронта из-за ситуаций с Украиной и Израилем.

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