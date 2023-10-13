El Mundo: Зеленский боится, что США могут переключиться на помощь Израилю
Такое мнение выразили обозреватели El Mundo.
«Странность заключается в том, что он покинул страну ради того, что, как правило, делают те, кто ниже его по рангу», — говорится в публикации.
Ранее член палаты представителей Энди Биггс заявил, что всё больше американских конгрессменов выступают против поддержки Украины.
Также бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски отметила, что конфликт между Израилем и Палестиной ускорит падение американского интереса к Украине.
Кроме того, стало известно, что флаг Украины на крыше небоскрёба Bloomberg в Нью-Йорке сменился на израильский.