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El Mundo: Зеленский боится, что США могут переключиться на помощь Израилю

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Поведение Владимира Зеленского, лично отправившегося на заседание министров обороны стран НАТО в Брюссель, вероятно, вызвано крайней обеспокоенностью, что Вашингтон может переключить внимание на Израиль.

Такое мнение выразили обозреватели El Mundo.

«Странность заключается в том, что он покинул страну ради того, что, как правило, делают те, кто ниже его по рангу», — говорится в публикации.

Ранее член палаты представителей Энди Биггс заявил, что всё больше американских конгрессменов выступают против поддержки Украины.

Также бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски отметила, что конфликт между Израилем и Палестиной ускорит падение американского интереса к Украине.

Кроме того, стало известно, что флаг Украины на крыше небоскрёба Bloomberg в Нью-Йорке сменился на израильский.

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