Конгрессмен Биггс: члены палаты представителей перестают поддерживать Украину
«Скажу вам следующее: число людей, присоединяющихся к моему мнению относительно Украины, растёт с каждым днём», — сказал Биггс.
При этом он отметил, что Киев, вероятно, не добьётся получения дополнительной помощи со стороны Вашингтона из-за провала контрнаступления ВСУ.
Ранее бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски заявила, что конфликт между Израилем и Палестиной ускорит падение американского интереса к Украине.
Также в Bild отметили, что политические проблемы в США негативно скажутся на поддержке Украины.