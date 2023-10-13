Конгрессмен Биггс: члены палаты представителей перестают поддерживать Украину

Член палаты представителей Энди Биггс заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, что всё больше американских конгрессменов выступают против поддержки Украины.

«Скажу вам следующее: число людей, присоединяющихся к моему мнению относительно Украины, растёт с каждым днём», — сказал Биггс.

При этом он отметил, что Киев, вероятно, не добьётся получения дополнительной помощи со стороны Вашингтона из-за провала контрнаступления ВСУ.

Ранее бывший аналитик Пентагона, подполковник Карен Квятковски заявила, что конфликт между Израилем и Палестиной ускорит падение американского интереса к Украине.

Также в Bild отметили, что политические проблемы в США негативно скажутся на поддержке Украины.