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Bild: политические проблемы в США негативно скажутся на поддержке Украины

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Политический хаос в США приведёт к негативным последствиям для военной помощи Украине. Об этом пишет газета Bild.
Bild: политические проблемы в США негативно скажутся на поддержке Украины
  • Gettyimages.ru

«Хаос в США не сулит Украине ничего хорошего», — приводит издание слова военного эксперта Томаса Тейнера.

Отмечается, что в новый краткосрочный бюджет США не включена новая помощь Киеву, уже утверждённые поставки ещё могут быть выполнены, но новые пакеты помощи заморожены.

По данным газеты, критическим моментом для Киева станет продолжение внутреннего кризиса в США на протяжении трёх месяцев.

Президент США Джо Байден ранее утвердил временный проект бюджета федерального правительства на следующие 45 дней, из которого под давлением республиканцев была исключена помощь Украине.

Американский лидер выразил обеспокоенность вероятной перспективой отказа республиканцев в конгрессе продолжать выделять деньги на военную помощь для Украины.

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