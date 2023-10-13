Журналист Гарднер: война на два фронта из-за Украины и Израиля истощит США
«Похоже, администрация Байдена начинает паниковать, поскольку США могут оказаться на грани войны на два фронта», — сказал журналист.
По его словам, это истощит ресурсы и казну Соединённых Штатов ещё быстрее.
Ранее в El Mundo заявили, что Владимир Зеленский боится, что США могут переключиться на помощь Израилю.
Также член палаты представителей Энди Биггс заявил, что всё больше американских конгрессменов выступают против поддержки Украины.