Журналист Гарднер: война на два фронта из-за Украины и Израиля истощит США

Американский журналист Стивен Гарднер заявил в эфире своего YouTube-канала, что США опасаются истощающей войны на два фронта из-за ситуаций с Украиной и Израилем.

«Похоже, администрация Байдена начинает паниковать, поскольку США могут оказаться на грани войны на два фронта», — сказал журналист.

По его словам, это истощит ресурсы и казну Соединённых Штатов ещё быстрее.

Ранее в El Mundo заявили, что Владимир Зеленский боится, что США могут переключиться на помощь Израилю.

Также член палаты представителей Энди Биггс заявил, что всё больше американских конгрессменов выступают против поддержки Украины.