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Байден просит конгресс США согласовать выделение $61,4 млрд на поддержку Украины

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Президент США Джо Байден попросил конгресс согласовать выделение $61,4 млрд для поддержки Украины и украинской армии.
Байден просит конгресс США согласовать выделение $61,4 млрд на поддержку Украины
  • Gettyimages.ru

В пояснении президентского запроса говорится, что для США важно продолжать «делать всё возможное, чтобы помочь Украине добиться успеха на поле боя».

Сам запрос детально рассказывает о предполагаемых тратах запрашиваемой суммы.

Газета The Hill отмечает, что самая большая часть запроса касается нужд Украины и украинской армии.

В частности, $14,4 млрд планируется потратить на оказание Украине «постоянной военной, разведывательной и другой оборонной поддержки».

Ранее Джо Байден в своём выступлении назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям.

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