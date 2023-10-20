Байден просит конгресс США согласовать выделение $61,4 млрд на поддержку Украины
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В пояснении президентского запроса говорится, что для США важно продолжать «делать всё возможное, чтобы помочь Украине добиться успеха на поле боя».
Сам запрос детально рассказывает о предполагаемых тратах запрашиваемой суммы.
Газета The Hill отмечает, что самая большая часть запроса касается нужд Украины и украинской армии.
В частности, $14,4 млрд планируется потратить на оказание Украине «постоянной военной, разведывательной и другой оборонной поддержки».
Ранее Джо Байден в своём выступлении назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям.