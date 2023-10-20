Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, 21 октября он отправит в конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование нужд национальной безопасности США.
«Поддержка наших критических партнёров, включая Израиль и Украину, — это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», — считает Байден.
Ранее он поговорил по телефону с Владимиром Зеленским и заверил его в намерении конгресса США продолжать помощь Украине.