Байден назвал помощь Украине «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды

Американский лидер Джо Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая принесёт дивиденды будущим поколениям.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, 21 октября он отправит в конгресс экстренный бюджетный запрос на финансирование нужд национальной безопасности США.

«Поддержка наших критических партнёров, включая Израиль и Украину, — это разумная инвестиция, которая на протяжении поколений будет приносить дивиденды», — считает Байден.

Ранее он поговорил по телефону с Владимиром Зеленским и заверил его в намерении конгресса США продолжать помощь Украине.